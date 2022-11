Calciomercato.com

Dopo un ultimo mese in crescendo, adessoMusetti vuole finire la stagione nel migliore dei modi con la vittoria nelle Next Gen Finals ... Poi il terzo turno agli US Open , la vittoria ae ...Di seguito le probabili formazioni:(4 - 3 - 3): Meret; Di, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): ... Napoli, Di Lorenzo il leader di Spalletti: lavori in corso per il rinnovo 'a vita' Dario Marcolin ha parlato del Napoli alla trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” e della vittoria ottenuta contro l’Atalanta. Questo il suo intervento: “La partita contro il Liverpool ha consacrato la f ...Dopo il successo in rimonta contro l’Atalanta, torna domani in campo il Napoli contro l’Empoli nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato.