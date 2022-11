Napoli | deraglia la Circumvesuviana all’altezza di Pompei | nessun ferito – Video

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un treno della lineato all’ingresso della stazione diSantuario poco prima delle 14: stando alle prime informazioni fornite dall’Eav, non ci sono feriti né tra i passeggeri, 30 quelli a bordo, né tra il personale. Il convoglio, attivo sulla linea-Poggiomarino, viaggiava a 5 km/h orari essendo in prossimità della stazione di arrivo. Al momentoo dei passeggeri ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Da chiarire la causa dell’incidente. Secondo l’Eav, la holding regionale dei trasporti che gestisce la, l’incidente ha coinvolto “la parte finale di un treno sulla linea Torre Annunziata – Poggiomarino, proveniente da Poggiomarino, che è sviata mentre si avvicinava a passo d’uomo alla stazione di ...

Incidente ferroviario avvenuto vicino alla stazione Pompei Santuario, con tanta paura per i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del treno. Le autorità locali fanno sapere che non si ...Il convoglio, attivo sulla linea- Pompei - Poggiomarino, viaggiava a 5 km/h orari essendo in prossimità della stazione di arrivo. Al momento nessuno dei passeggeri ha fatto ricorso alle cure ...Sarà una commissione d’inchiesta interna a fare luce sul deragliamento di un treno della Circumvesuviana verificatosi oggi, poco prima delle 14, all’ingresso della stazione di Pompei. L’errore umano a ...L'incidente nel primo pomeriggio, fortunatamente nessun ferito. Ancora ignote le cause del deragliamento, ma Eav (Ente Autonomo Volturno) intende aprire un'inchiesta ...