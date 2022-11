Napoli | arrestato il mago del “falso” Nascondiglio segreto in casa

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in via Scassacocchi, a, per la segnalazione di una lite in famiglia., minaccia fratello e poliziotti con una pistola I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, era riuscito ad L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.