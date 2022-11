Naomi Wolf | “Perché la mia vagina fa paura”

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nel 2018 l’attivistaebbe parole dure nei confronti della femminista australiana Germaine Greer, dopo l’uscita di On rape, il saggio in cui quest’ultima esprimeva pensieri come “Ciò che distingue il crimine di stupro dagli altri assalti è l’irrisolvibile enigma del consenso“, “Il sesso non consensuale è banale e profondamente ordinario, ma questo non vuol dire che non sia un male” o distingueva lo stupro “violento” da quello definito “pigro, distratto e insensibile”. Vi raccomandiamo... "La maggior parte degli stupri non sono violenti": parliamo di Germaine Greer Che cosa spinge a considerare ancora oggi Germaine Greer una femminista? Date le sue posizioni sullo stupro ("Non è un crimine violento"), forse ..., ...