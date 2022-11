Nanni Moretti | le quotazioni inspiegabili dei quadri del figlio | girano strane voci

La scena fa ridere anche perché si tratta di un omaggio a La stanza del figlio , pellicola diretta dae presentata al festival di Cannes nel 2001. Inoltre, come accadeva ad esempio con ...Negli ultimi 20 anni ha continuato a lavorare in produzioni internazionali e italiane, a fianco di attori e registi come Kirsten Dunst, Anthony Hopkins, Margherita Buy,, apparendo in ...Pubblicato online un nuovo brano realizzato per l'omonimo film di di Isabel Achàval e Chiara Bondì e prodotto da Nanni Moretti.Roma, 5 nov. (askanews) - "Calenda sembra il personaggio del film Ecce Bombo di Nanni Moretti: mi si vede di più se vengo o no Ecco questo è il 'personaggio' Carlo Calenda, che non riesce ad uscire d ...