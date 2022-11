Musk banna da Twitter la comica Kathy Griffin | ecco perché

Si prospettano tempi duri per gli "aspiranti" Elondi Twitter, ovvero per tutti gli account che sono parodie e pallide imitazioni di altri già esistenti. A cominciare dal suo. "In futuro, qualsiasi account di Twitter che imita qualcuno senza ......di migliaia di persone e l'annuncio dell'intenzione di mettere pagamento il servizio di verifica della spunta blu - moltissimi utenti hanno cambiato il loro user name in quello di Elon, tra i ...Elon Musk annuncia una stretta sugli account falsi di Twitter. «Ogni cambio di nome provocherà temporaneamente la perdita della spunta blu senza preavviso», fa sapere il miliardario che introdurrà anc ...L'attrice comica aveva impersonato il fondatore di Tesla con un account falso. La nuova policy prevede la sospensione del profilo, senza avvertimento: è polemica ...