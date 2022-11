MotoGP | Yamaha ai piedi di Quartararo | ' Ha sempre estratto il massimo dalla moto'

E' vero, Fabio Quartararo non ha vinto, ma per certi versi resta il vincitore morale del campionato 2022 . Il francese infatti ha fatto il massimo e forse di più per cercare di riconfermarsi campione, ...... Davide Tardozzi , che ha parlato a Sky Sport dopo il successo nel Mondiale di2022. Non ... KTM ha fatto vedere una crescita importante così comee Aprilia è stata una protagonista di ...E’ vero, Fabio Quartararo non ha vinto, ma per certi versi resta il vincitore morale del campionato 2022. Il francese infatti ha fatto il massimo e forse di più per cercare di riconfermarsi campione, ...Con la fine del Campionato del Mondo MotoGP 2022, la RNF chiude anche un capitolo della sua storia, che conclude una relazione quadriennale con Yamaha. Nelle prime tre stagioni, la squadra di Razlan ...