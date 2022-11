MotoGP | terzo posto per Dani Pedrosa nelle Finali Mondiali Lamborghini

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha colto ilassoluto in occasione delle, manifestazione che si è tenuta questo fine settimana in quel di Portimao. Due giornate da incorniciare per l’iberico, già presente nelSuper Trofeo Europe in occasione dei round di Imola e Misano Adriatico. I saliscendi dell’Algarve hanno segnato la fine della serie europea ed hanno eletto i campioni globali del monomarca legato alla casa bolognese. L’ex centauro ha dato battaglia in classe PRO-Am in compagnia dell’elvetico Antonin Borga, un binomio iscritto con i colori del FFF RACING TEAM #51. I due hanno concluso al secondola gara- 1 del sabato alle spalle di Bryan Ortiz /Sebastian Carazo ( PPM – Precision Performance ...

Dopo i trionfi di Vietti in Moto2 e di Migno in Moto3, Bastianini completa la tripletta italiana vincendo in MotoGP (primo successo del team Gresini). Secondo posto per Brad Binder. Alla prima stagione in MotoGP, è stato premiato come debuttante dell'anno, grazie a un campionato pieno di soddisfazioni. La medaglia d'argento è andata a Fabio Quartararo. Si è chiusa la stagione 2022 della MotoGP. Il campionato appena concluso al Gran Premio di Valencia ha visto trionfare Pecco Bagnaia nella classifica piloti.