MotoGP Made in Italy | la classe regina s’inchina al Belpaese

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ladelle due ruote si prostra al. Come spesso è accaduto in passato, soprattutto nell’epopea governata da Valentino Rossi, il mondo motoristico guarda all’Italia con massima attenzione perché dallo Stivale emergono, ripetutamente, nuovi campioni capaci di impreziosire questo mondo così amato e seguito. Nella giornata di ieri è ufficialmente cominciata l’era di Francesco Bagnaia e Ducati: la coppia, tutta tricolore, si è imposta sul mondo del Motomondiale 2022 vincendo il titolo iridato. Unacompletamente “in”: i campioni sono tutti italiani, ma anche le sorprese più belle di questa stagione così emozionante arrivano dai nostri confini nazionali.in: i campioni sono italiani, ...

Roma - Ad un certo punto, quando il Mondiale diha preso le forme di un enorme acchiapparello - Quartararo davanti e uno sciame di Ducati a ... Il trionfo delin Italy la retorica annessa.Francesco Bagnaia campione, la Ducati che trionfa e la Ducati che conferma quanto ilin Italy ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiClassifica piloti: Bagnaia chiude a +17 su Fabio Bagnaia ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...Claudio Domenicali, CEO di Ducati, non trattiene la gioia per l’enorme risultato ottenuto oggi a Valencia. Il titolo piloti conquistato da Pecco Bagnaia porta a Borgo Panigale la tripla corona. Ducati ...