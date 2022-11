MotoGP | la dedica di Bagnaia alla GP22 | ' Ci siamo scelti e capiti | ora la nostra promessa è realtà'

Ha parlato tanto Pecco Bagnaia dopo aver conquistato il suo primo titolo in. Un po' perché obbligato, un po' perché aveva tante cose da dire dopo aver compiuto una rimonta che resterà nella storia , ed aver regalato a Ducati un titolo atteso come poche altre cose al ...Il 'Corriere dello Sport'il suo titolo principale al posticipo serale di ieri in campionato,... In alto: 'Il mondo è di Pecco', per celebrare Bagnaia campione del mondo in, 13 anni dopo l'...Pecco ha voluto celebrare la sua moto tramite il proprio profilo Instagram, confermando il suo attaccamento verso Borgo Panigale ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGp e in streaming la gara di Valencia, in diretta anche su Tuttosport.com ...