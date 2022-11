Mostafa Mohamed davanti e tanta fantasia dietro | in panca l' ex Psg Kombouaré | ecco il Nantes

Goal.com

Il nome del Nantes , avversario negli spareggi di Europa League (16 e 23 febbraio), riporta la Juventus ai ricordi dolci dell'ultima coppa europea vinta, la Champions League 1995 - 96. Vialli, ...Questa la formazione schierata nell'ultimo turno di campionato contro lo Stade de Reims: Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin; Chirivella, Girotto; Bias, Sissoko, Simon;Tra richiamo del passato e situazione delicata in Ligue 1: tutto sul Nantes, prossimo avversario della Juventus in Europa League.Novanta minuti per cambiare il risultato di una gara spesso non bastano. Il recupero dovrebbe avere la stessa durata temporale di tutti gli altri blocchi di minutaggio della gara ma quando inizia, con ...