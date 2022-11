Moratti | mi candido a presidenza Regione con Terzo Polo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Adesso è ufficiale: Letizia, l'ex assessore al welfare e vicepresidente diLombardia si candida alle prossime elezioni regionali. "Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alladiLombardia - annuncia la stessa-. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo". "Una collaborazione - sottolinea l'ex ministro - che nasce sostenuta dall'ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal, ampiamente aperta all'adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, delsettore e delle ...

'Ha fatto per anni il ministro, il sindaco e l'assessore col centrodestra, oggi va a sinistra e si candida con Renzi', mette in ...La Moratti infatti ha annunciato che scenderà in campo alle prossime regionali con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Il PD è forza di sinistra, e metterà in campo migliore candidato possibile" POLITICA (Roma). "La candidatura della Moratti è affare della destra. È un problema loro, noi me ...Il PD costruisca la sua proposta e se ci sono le condizioni metta insieme un'alleanza non contro qualcuno ma propositiva ...