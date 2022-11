Mondiali 2022 | nei 26 del Brasile anche Dani Alves a 39 anni! È il più anziano mai convocato

7 novembreEcco lista dei 26 brasiliani convocati per il Mondiale: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) Difensori: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus) , Alex ...Sono già virali i video di reazione dei calciatori del Brasile durante l’annuncio della lista dei convocati per i Mondiali ...Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Il commissario tecnico del Brasile Tite ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre ...