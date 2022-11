Modena-Perugia | info accredito media e fotografi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono aperti gli accrediti stampa per la sfida di campionato. Le richiestevanno inviate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo antonio.montefusco@calcio.com entro mercoledì 9 novembre alle ore 16. Le richieste che arriveranno oltre l’orario e la data indicati, e privi di tutta la documentazione obbligatoria non verranno prese in considerazione. I giornalisti dovranno inviare: richiesta diredatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare copia della tessera ordine dei giornalisti Sarà concesso l’e l’ingresso alla tribuna stampa ESCLUSIVAMENTE agli iscritti all’ordine dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti e ...

La classifica finale è quindi la seguente: Fiamme Azzurre Roma 33, ACS30, F.lli Bari Reggio Emilia 27, Vecchia Talpa Fidenza 20, Team Campania 16, Subbuteisti15, SC Bari 15, Spes ...Nessuna grossa sorpresa nella sesta giornata di Superlega.continua la propria marcia trionfale e vince la sesta partita su sei incontri in Superlega. Rialza la chinadi Andrea Giani che torna a vincere un match contro Latina. Vincono anche ...Nessuna grossa sorpresa nella sesta giornata di Superlega. Perugia continua la propria marcia trionfale e vince la sesta partita su sei incontri in Superlega. Rialza la china Modena di Andrea Giani ch ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...