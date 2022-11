Mina Settembre 3 | cosa sappiamo della prossima stagione | le anticipazioni

Dopo2 , ritroviamo stasera Giuseppe Zenodi nuovo protagonista di Tutto per mio figlio, film Tv che andrà in onda su Rai 1, in cui interpreta un allevatore che si ribella al racket dei ...Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it il richiamo della foresta Nella serata di ieri, domenica 6 novembre 2022, su Rai1 l'ultima puntata di2 ha conquistato 5.076.000 spettatori pari al 28.8%% di share (primo episodio 5.120.000 - 26.8%, ...