Milano-Cortina | Malagò | ' nuovo ad? Soddisfatto della metodologia utilizzata da Abodi'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - “Sono moltodal Ministro per lo sport e i Giovani, Andrea, per l'individuazione delamministratore delegatofondazione2026. La condivisione del percorso prima e del nominativo poi hanno raccolto consenso unanime nei soci fondatori ed ora attendiamo con fiducia le determinazioni che per legge spettano al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Così il presidente del Coni Giovanniin una nota dopo l'indicazione da parte didi Andrea Varnier comeadfondazione

Andrea Varnier sara' il nuovo amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina 2026. E' questa l'indicazione che avrebbe dato il neo ministro dello Sport, Andrea Abodi, questa mattina a Roma dove ha incontrato gli enti che fanno parte della compagine azionaria. Ai vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026 sta per arrivare un nuovo amministratore delegato, dopo che Vincenzo Novari era dato in uscita già dallo scorso luglio.