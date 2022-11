Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Soddisfatto di come Abodi ha individuato nuovo ad”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Sono moltodella metodologia utilizzata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, per l’individuazione delamministratore delegato della fondazione”. In un comunicato ufficiale, Giovanni, numero uno del Coni, esprime soddisfazione per l’individuazione dell’amministratore delegato di, Andrea Varnier: “La condivisione del percorso prima e del nominativo poi hanno raccolto consenso unanime nei soci fondatori ed ora attendiamo con fiducia le determinazioni che per legge spettano al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. SportFace.