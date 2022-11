Milano-Cortina 2026 | il nuovo amministratore delegato è Andrea Varnier

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il nome era già nell’aria, è arrivata da poco l’ufficialità: il posto vacante didelle Olimpiadi invernalidisarà occupato da. Al momento ricopre il ruolo didi una delle agenzie di eventi più importanti a livello internazionale: la Costa Edutainment SPA. Il nome sarà proposto alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, la quale dovrà ufficializzare la nomina. “Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del, con una condivisione totale ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in ...