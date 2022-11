Milano-Cortina 2026 | Bach | “Le Olimpiadi porteranno contributo da 3 miliardi al Pil”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Porteremo, con ledi, unda 3al pil italiano. In una società democratica è normale che ci siano delle discussioni, vale per la vivace politica italiana, ma vale anche per altri”. Queste le parole del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas, intervenuto al Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. “L’importante – ha aggiunto – è che la carta olimpica venga rispettata. In passato abbiamo avuto discussioni con l’Italia, tutti però si sono seduti al tavolo, adesso sembra anche che il Coni abbia rinforzato la propria autorità, spero anche che la collaborazione con il nuovo Governo possa essere proficua”. SportFace.