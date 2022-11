Milan-Tottenham | Eintracht Francoforte-Napoli | Inter-Porto Cha Lions League | sirteggio

Per ili pericoli maggiori sono Real Madrid, Manchester City e Chelsea, mentre per l'Inter gli stessi Real e City o il Bayern Monaco. I nerazzurri potrebbero trovare anche ildell'ex ...... Porto (Portogallo) Bayern Monaco (Germania)(Inghilterra) Chelsea (Inghilterra) Real ... URNA DELLE SECONDE Liverpool (Inghilterra) Bruges (Belgio) INTER (Italia) Eintracht (Germania)(...È il giorno dei sorteggi di Champions, Europa League e Conference League. Perché adesso non si può sbagliare e dopo la fine dei gironi si parte con i turni a eliminazione ...Sorteggi Champions League: L’urna sorride in parte alle italiane, un sorteggio non certo ostico per le nostre squadre. Questo quanto sorteggiato dall’urna di Nyon: ...