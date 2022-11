Milan | Tottenham avversario di Champions League | Conte torna a Milano

Champions, agli ottavi ildi Conte per il. Ilè l'italiana che è andata decisamente peggio al sorteggio, avendo pescato ildi Antonio Conte , grande rivale dei ...Il ritorno di Antonio Conte in Italia e a San Siro attira le attenzioni e rende elettrico questo ottavo di finale. Ilritrova gli ottavi di finale dopo nove anni e può passare ...I rossoneri pescano dall’urna di Nyon ottavi di finale Champions league il Tottenhem di Antonio Conte. Franco baresi , vicepresidente onario del club rossonero ai microfoni Sky Sport :” “L’esperienza ...Il Milan affronterà il Tottenham in occasione degli ottavi di Champions League: ecco il nostro focus sulla squadra di Antonio Conte.