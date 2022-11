Milan | Baresi | “Tottenham? Possiamo fare due grandi gare” | UCL News

Franco, pochi minuti dopo il sorteggio che vede il Diavolo opposto al Tottenham di Conte, ci ... Ildeve pensare sempre in grande, a migliorarsi. Superare la fase a gironi non era un ...Speriamo di essere in forma nel momento in cui arriveranno queste partite' 2022 - 11 - 07 12:31:45: "Rispetto per il Tottenham ma ildeve pensare in grande" C'è Francoper i ...Azzurri contro l'Eintracht, Inzaghi con il Porto e Pioli contro il Tottenham di Conte: ecco i commenti sul sorteggio delle tre italiani agli ottavi ...A Nyon a differenza di Inter e Milan , presenti al sorteggio il vice presidente Xavier Zanetti e quello onorario del Milan Franco baresi , nessun rappresentante del Napoli. I partenopei hanno pecato i ...