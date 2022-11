Migranti | Ue all’Italia | “Dovere morale accoglierli” Berlino | “Pronti ad aiutare Meloni”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Vi è ile legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali”. Così si è espressa l’Unione europea, attraverso il commento di una portavoce, in merito agli sbarchi diavvenuti ieri al porto di Catania. Alla domanda se sia in linea con le leggi e le linee guida della Commissione autorizzare uno sbarco “selettivo”, la portavoce ha sottolineato che in base alle leggi internazionali “bisogna minimizzare il tempo che le persone passano in mare”. In ogni caso, ha sottolineato, "ci sono differenti caratteristiche - ha evidenziato - ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo da agevolare lo sbarco". A chi, dentro il governo italiano, ipotizzava una richiesta d’asilo da fare già sulla nave e destinata al Paese di appartenenza del mezzo, una fonte europea ha risposto “che è molto difficile ...