Migranti | tensione Ue-Italia sugli sbarchi Al largo di Catania altri 500 naufraghi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Commissione Europea saluta con favore lo sbarco dei– sia pure parziale, selettivo e secondo le Ong non conforme al diritto internazionale – avvenuto il 6 novembre. Ma lacon l’resta. “Salvare le persone in mare è un dovere” afferma Bruxelles. L’organismo di governo dell’Unione europea ribadisce che vi è il “dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali.” Alla domanda se sia in linea con le leggi e le linee guida della Commissione autorizzare uno sbarco di‘selettivo’, dalla Commissione affermano che “bisogna minimizzare il tempo che le persone passano in mare.” “Ogni caso è diverso – prosegue Bruxelles – ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo da agevolare lo sbarco.”...