Migranti | sbarco Humanity 1 | oggi il ricorso dell’ong al Tar

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Lodeidalla navesbarca al Tar.la ong tedesca Sospresenterà al Tar del Laziocontro il decreto del governo italiano che impedisce airimasti a bordo della nave di sbarcare a terra. Non solo. L’ong ha fatto sapere che avvierà un procedimento urgente al Tribunale di Catania per “garantire” il diritto deidi ottenere la protezione umanitaria. Intanto la1 e la Geo Barents, le due navi ong approdate ieri nel porto di Catania e che accolgono rispettivamente 25 delle 179 persone soccorse – dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute ‘fragili’ della commissione medica dell’Usmaf – e 215 profughi (dopo che ieri sera dalla nave di Medici ...

'Sulle questioni che dovevano essere il loro punto qualificante, sicurezza e immigrazione, il nuovo Governo sta raggiungendo le vette più alte di incapacità e disumanità. 'Carico residuale' e 'selettivo' sono termini di cui bisogna semplicemente vergognarsi. Nulla più'. Lo scrive su Twitter Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione - Italia viva.Lui e molti altri si sono indignati per i termini usati dall'esecutivo, cioè "selettivo " e soprattutto "carico residuale" per indicare i 35cui non è stato permesso di scendere: "...2' di lettura 06/11/2022 - (Adnkronos) - "La vita va salvata in mare. E il Mediterraneo è un cimitero". Lo ha sottolineato il Papa, sul tema dei migranti, sul volo di ritorno dal Bahrein. "La politica ...Un aspetto poco affrontato dell’argomento migranti è quello che accade dopo l’eventuale sbarco e accoglienza, cosa tutt’altro che scontata come siamo purtroppo costretti a notare in questi giorni. Ma ...