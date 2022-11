Migranti | sbarco Humanity 1 | oggi il ricorso dell’ong al Tar

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Lodeidalla navesbarca al Tar.la ong tedesca Sospresenterà al Tar del Laziocontro il decreto del governo italiano che impedisce airimasti a bordo della nave di sbarcare a terra. Non solo. L’ong ha fatto sapere che avvierà un procedimento urgente al Tribunale di Catania per “garantire” il diritto deidi ottenere la protezione umanitaria. Intanto la1 e la Geo Barents, le due navi ong approdate ieri nel porto di Catania e che accolgono rispettivamente 25 delle 179 persone soccorse – dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute ‘fragili’ della commissione medica dell’Usmaf – e 215 profughi (dopo che ieri sera dalla nave di Medici ...

Sono proseguite nella notte le operazioni dididalle navi ong "Humanity 1" e "Geo Barents" al porto di Catania. In 144 hanno lasciato l'"Humanity", 35 sono rimasti a bordo. 357 isbarcati dalla nave di Medici senza ...... per scendere a Catania ; ma a bordo della prima nave sono rimasti in 35, 215 sulla ... Per quest'ultimo, l'esecutivo avrebbe attuato uno "selettivo" e violato, tra le altre cose, il ...Cominciano a far discutere le prime decisioni approvate dal governo Meloni. Dopo aver permesso lo sbarco al porto di Catania di 357 persone, tra donne, minori e fragili che si trovavano a bordo della ...Humanity 1 ha chiesto alla questura di Catania la protezione internazionale per i 35 migranti lasciati a bordo dopo lo sbarco selettivo del Viminale, ...