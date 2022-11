Migranti | protesta degli attivisti al porto di Catania al grido di “libertà” per le persone bloccate sulla Geo Barents – Video

Agenzia ANSA

Qui un gran numero di profughi ha iniziato a non mangiare per'e per la fase depressiva che stanno attraversando' come hanno detto gli attivisti della Ong. Soccorsi 500al largo ...Esasperati dall'estenuate attesa, tre giovanidella Geo Barents si sono tuffati in mare ... Oggi pomeriggio si sono sentite delle urla diprovenire dal ponte dell'imbarcazione ferma ... Migranti, la protesta degli attivisti a Catania: "Tutti liberi" - Italia Sono gli slogan scanditi dagli attivisti arrivati al porto di Catania a sostegno dei migranti ancora a bordo della Geo Barents, ormeggiata in banchina con 211 persone. (ServidioDi Orietta Scardino) ...Sull'imbarcazione di Medici Senza Frontiere ci sono ancora 215 persone. Prosegue un presidio di protesta nelle immediate vicinanze ...