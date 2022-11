Migranti | Orban | grazie Meloni per protezione confini Europa

(Di lunedì 7 novembre 2022) caption id="attachment 217241" align="alignleft" width="150" Viktor/caption"Finalmente! Dobbiamo un grande ringraziamento a Giorgiae al nuovo governo italiano per ladeidell'". E' quanto scrive su Twitter il primo ministro dell'Ungheria, Viktor, commentando le decisioni del governo italiano sulla gestione deisulle navi delle ong. Per ringraziare la presidente del Consiglio,ha utilizzato l'hashtag 'Giorgia' (#Giorgia).

