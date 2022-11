Migranti | Mirabelli ex Consulta | “Migrazione è economica | non garantita da Costituzione”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – L’orientamento del Governo italiano rispetto allo stato di bandiera delle navi per cui se una persona è stata presa a bordo di una nave battente bandiera norvegese o tedesca per il solo fatto di essere a bordo di quella nave è sbarcato in un territorio norvegese o tedesco “ho l’impressione che sia una posizione più politica che giuridica”. Così il presidente emerito della Corte costituzionale Cesareche analizzando la questione del Decreto interministeriale del 4 novembre 2022 (Interno, Difesa, Infrastrutture), sgombera all’Adnkronos il campo dalle presunzioni e possibili contestazioni di profili incostituzionalità nel Decreto con queste parole: “Qui abbiamo un fenomeno migratorio di tipo economico che non e’ contemplato dalla nostraed esubera anche il problema specifico delle navi”. “La Carta non immaginava una ...

Quindi - sollecita- si può continuare a far finta di niente o si tratta di individuare le azioni e trovare i rimedi". Il presidente emerito della Corte ribadisce ancora: "Dimensioni e ...Nelle scorse ore, il senatore del Pd Francoha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno in merito ai bivacchi deinei pressi degli uffici immigrazione della questura ...