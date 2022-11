Migranti | in 500 soccorsi da motovedette al largo della Sicilia

La Ue promuove l'Italia: "Bene lo sbarco di". Ma si apre il nodo ricollocamenti 'Un utilizzo politico becero e barbaro dei drammi di donne, uomini, bambini inermi', denuncia il ...2022 - 11 - 07 17:28:02 Soccorsial largo della Sicilia Circasono stati salvati in un'operazione di ricerca e soccorso gestita dall'Italia al largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati portati dalle ...Circa 500 migranti sono stati salvati in un’operazione di ricerca e soccorso gestita dall’Italia al largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati portati dalle motovedette ad Augusta e stanno già sbarcand ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...