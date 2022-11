Migranti | il blocco del governo finisce di nuovo in tribunale

ilGiornale.it

505sbarcati Due giunte in porto a Catania nel fine settimana, la Humanity 1 e la Geo Barents; altre due, la Ocean Viking e la Rise Above, non hanno ancora forzato ilimposto dalle ......dei flussi della tratta deiin terra ferma, questa è una parte molto importante. Bisogna pensare ad un approccio che io chiamo di 'strategia diretta globale' molto più ampia del '... L'ammiraglio smonta i buonisti: "Un blocco navale per fermare i migranti" Ogni governo della Ue deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere – ha sottolineato Francesco. Al momento sono quattro i Paesi che li accolgono: Cipro, Grecia, Italia e Spagna”. Facendo ...Bisogna uscire dallo schema del discorso imposto dalle Destre, perché le derive securitarie sono causa di illegalità. Mentre i flussi controllati sono ...