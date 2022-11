Globalist.it

Governo Meloni, anche l'associazioneDemocratici si scaglia contro il provvedimento di 'selezione' per iin procinto di sbarcare. "Quello che sta avvenendo in queste ore nel porto di Catania è criminale. Non ci sono ...... a cui si oppongono tutte le regioni e per finire la norma anti rave che vede contrari ie ... Tre navi cariche disono in attesa di approdo nel canale di Sicilia con a bordo oltre ... Migranti, Giuristi Democratici contro il governo: “Situazione criminale, è una violazione delle convenzioni” Giuristi Democratici: "Quello che sta avvenendo in queste ore nel porto di Catania è criminale. Non ci sono altri termini per definire l'impedimento allo sbarco di tutti i migranti che si trovano a bo ...Il comandante rifiuta di dare la lista di chi è a rischio: "Sono tutti naufraghi". Allo studio il ricorso al Tar contro il decreto ...