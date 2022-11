Migranti | diretta – Geo Barents e Humanity ancora bloccate nel porto di Catania | due ricorsi Piantedosi | “Da noi umanità e fermezza”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sulla nave di Msf214 persone. In tre si tuffano in mare: “Chiederanno asilo”. In 35 sull’imbarcazione di Sos: i legali annunciano ricorso al Tar e al Tribunale. Unhcr: “Urgente trovare unsicuro”. Commissione Ue: “Obbligo giuridico e morale di salvare vite in mare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

2022 - 11 - 07 13:42:04 Fonti Ue: "Difficile presentare richieste di asilo" È 'molto difficile' che sia possibile per ipresentare richieste di asilo direttamente sulle navi delle Ong sulla ...Meloni vede Scholz, su tavolo energia eGiorgia Meloni ha poi avuto un incontro bilaterale con il Cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. L'incontro, spiega Palazzo ... Migranti, diretta - Da Sos Humanity due ricorsi contro il blocco del governo. La Rise Above con 89 a bordo verso Reggio Calabria La nave Rise Above, dell'ong Mediterranea Saving Humans, è diretta verso Reggio Calabria. A bordo 90 migranti. L'organizzazione non governativa aveva ...Palermo, 7 nov. (LaPresse) - La nave Rise Above è diretta verso Reggio Calabria. A bordo ci sono 90 migranti. Per giorni era rimasta nei pressi della costa ...