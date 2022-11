Migranti | cosa dicono leggi e convenzioni citate anche da Piantedosi Il giurista | “Ormai per respingerli servono provvedimenti individuali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’Italia può negare lo sbarco a una parte dei naufraghi presenti sulle navi delle Ong straniere attualmente in acque italiane o approdate nei nostri porti? E’ questa e solo questa la domanda che vede su fronti opposti il governo Meloni e le organizzazioni non governative impegnate in attività di soccorso nel Mediterraneo. Se battono bandiera straniera, la direttiva interministeriale firmata dai ministri, Salvini e Crosetto pretende di far sbarcare solo le persone vulnerabili, minori e donne incinte in particolare, e di lasciare gli altri a bordo perché riprendano il mare nei tempi stabiliti. Una soluzione alla quale i comandanti si oppongono, decisi a restare in porto finché ogni migrante non sarà sbarcato. Da quale parte sta il diritto e le norme che regolano il soccorso in mare, lo abbiamo chiesto a Fulvio Vassallo Paleologo, studioso della materia e già ...