Mezza maratona di Roma 2022 | orario | percorso e strade chiuse domenica 13 novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’appuntamento per gli amanti del running è fissato il 13prossimo, è prevista infatti la Rome 21K – Ford Mustang Mach-E, lache attraversa la Capitale. Una kermesse che prenderà il via alle 8 e 30 da Piazza della Bocca della Verità, attraverserà tutto il centro storico da Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, ai Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino al ritorno sotto l’arco di partenza dove sarà posto anche l’arrivo. Altra gara: la10 km Fun Contemporaneamente si correrà anche la 10 km Fun con partenza alle 9.10 per consentire anche a chi non si sente pronto a partecipare alla più lunga di prendere parte a una competizione sportiva. Una gara breve aperta a chiunque voglia partecipare. Già da venerdì e sabato inizieranno i ...