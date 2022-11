Gazzetta del Sud

Con il secondo blocco di lavoratori portuali che dal 1° novembre 2022 hanno visto la trasformazione dei contratti , dopo la prima tranche avvenuta il 1° luglio scorso, si completa il percorso che vede ...Siquel cammino con i caduti del San Martino ritrovati in una fossa comune lungo il ... E' originario della zona diil cognome e il luogo di nascita mi ricordano la Magna Grecia i ... Messina, si chiude la vertenza dei portuali di Tremestieri: contratti full time per tutto il personale Si conclude definitivamente con la firma dei contratti full time per circa 40 lavoratori la vertenza durata quasi un anno e mezzo, tra Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e la ditta Comet, gestore per con ...Anche Palazzo Zanca deve fare i conti con l’incontrollata crescita del prezzo dell’energia elettrica. Rispetto al 2018 il bisogno energetico è sceso del 30%, ma la bollette è salita del 45% in un anno ...