Meloni “L’Italia ha triplicato l’impegno finanziario per il clima”

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Intendiamo perseguire una transizione giusta per sostenere le comunità colpite e non lasciare indietro nessuno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento al Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sottolineando che “è aumentato significativamente il contributo ai finanziamenti per il”. Per i prossimi 5 anni “abbiamo quasiil nostro impegnoa 1,4 miliardi di dollari, di cui 840 milioni di euro attraversote Fund, la prima piattaforma di investimento italiana specificamente dedicata allo sviluppo di tecnologie pulite e all’adattamento ai cambiamentitici nei paesi in via di sviluppo”. “Lavoriamo per ridurre le emissioni di gas di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere ...