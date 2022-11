Meloni | faccia a faccia di un’ora con il premier egiziano al Sisi | ma sul caso Regeni nessuna novità

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nell’ambito degli incontri bilaterali nell’ambito del vertice di Sharm el Sheikh (o conferenza sul clima Cop27), oltre alle conseguenze – se non si interviene per tempo – del cambiamento climatico, sono stati affrontati anche diversi temi di eguale priorità, come l’immigrazione, l’approvvigionamento energetico, e le fonti rinnovabili. Incontro-al: è il primo incontro ‘ad alti livelli istituzionai’ dal brutale assassino di GiulioDa parte italiana, l’attenzione generale era soprattutto incentrata sull’atteso incontro fra la nostra, Giorgia, ed il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al. Un colloquio ‘istituzionale’ atteso ‘dall’indomani’ del feroce assassinio di Giulio, il giovane ricercatore friulano, ...