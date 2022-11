Meloni alla Cop27 ribadirà l' impegno dell' Italia a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata in Egitto per partecipare, il summit sul clima. Oggiche l'partecipa all'di riduzione del 55%il, assunto'Europa, e del raggiungimentozeroil 2050. Nei negoziati che si svolgeranno a Sharm El Sheik l'obiettivo è coordinarsi in ambito europeo, sulla base del costante raccordo che ha preceduto e che accompagnerà i negoziati. Il summit parte in salita: non tutti i paesi, infatti, hanno presentato impegni di riduzionealtrettanto ambiziosi. Il rapporto ...