Melissa Satta e Marica Pellegrinelli | amiche per lo shopping

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Chiamateci ‘Marissa’”, ironizzavano qualche anno fa, alludendo alla crasi dei loro nomi, tanto in voga tra le star di mezzo mondo (dai Ferragnez ai Bennifer). Niente love story tra le due ma una fortissima amicizia, che si è sedimentata nel tempo. Ora le due sono state pizzicate in centro a Milano per una seduta diper la pelle Felici e compliciè arrivata in downtown a bordo della sua fedele Smart. Dopo una breve passeggiata, la showgirl ha incontrato nel quadrilatero della moda l’amica. Le due non si sono risparmiate in quanto a convenevoli, tra baci, abbracci e chiacchiere. Finiti i saluti di rito, la coppia ha iniziato a ...