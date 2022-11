(Di lunedì 7 novembre 2022)Markle ed il principe Harry hanno sempre respinto con orgoglio l’che i loropotessero avere il titolo di Altezze Reali. La coppia, che qualche anno fa ha abbandonato la Famiglia Reale, riteneva che in futuro iavrebbero potuto scegliere ciò che preferivano. Ma un colloquio con le principessedi York avrebbe fatto cambiarealla duchessa di Sussex. L’esperto e opinionista reale Neil Sean, infatti, ha dichiarato che l’ex attrice di Suits avrebbe ripreso in considerazione la questione. Finora la coppia aveva ignorato l’importanza deiall’interno della Famiglia Reale, nonostante la regina Elisabetta e re Carlo avessero mostrato intenzione di risolvere le cose. AnsaAd oggi né il principe Harry, né la ...

Velvet Mag

Andrea sperava che con Carlo sul trono il suo destino sarebbein meglio. Il nuovo sovrano ,...segnali precoci per riconoscerlo e intervenire di Alice Politi Quando Harry si fidanzò con...Poi lei haversione più di una volta e questo ha fatto sì che diventasse agli occhi di ...di Nick Carter dei Backstreet Boys muore a 34 anni di Mario Manca Quando Harry si fidanzò con... Meghan ha cambiato idea sui titoli dei figli: merito di Beatrice ed Eugenie Il giornalista Neil Sean ha rivelato che le principesse Beatrice e Eugenia avrebbero fatto cambiare idea a Meghan sull'importanza dei titoli reali dei figli ...Il Principe Harry non ha modificato nemmeno una parola del suo libro per renderlo meno pericoloso in rispetto della morte della Regina ...