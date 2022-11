Media | “Appello dei parlamentari iraniani chiede la pena capitale per 15mila persone arrestate durante le proteste”

(Di lunedì 7 novembre 2022) La repressione delleantigovernative in Iran rischia di trasformarsi in un eccidio. O almeno è quello che vorrebbe la maggioranza dei membri del Parlamento di Teheran che ha chiesto ladi morte per i manifestanti arrestatilescoppiate nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita mentre era in custodia della polizia morale dopo essere stata arrestata per aver indossato male il velo. È il numero degli arresti effettuati fino a oggi a preoccupare maggiormente: se la richiesta dei politici venisse accolta, quasirischierebbero di finire al patibolo. A darne notizia sono ifuori dal Paese, secondo i quali 227su 290 totali hanno firmato un ...

Il Fatto Quotidiano

