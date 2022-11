Medagliere Europei 2022 | Italia caput Europae! La somma di tutti gli sport | azzurri davanti alla Gran Bretagna!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’si è tolta tante soddisfazioni in ambito continentale nel: glinell’anno solare ancora in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli, che si sono rivelati il team da battere in numerosi, conquistando ori, argenti e bronzi a iosa. Nelseguente vengono considerati:acquatici, tiro con l’arco (indoor ed outdoor), atletica, badminton, basket maschile, basket 3×3, beach soccer, beach volley, boxe, canoa (velocità, slalom e maratona), ciclismo (BMX racing, BMX freestyle, mountain bike, strada, pista), scherma, calcio femminile, calcio a 5, ginnastica (artistica e ritmica), pmano maschile, judo, karate, pentathlon moderno, canottaggio, vela, tiro (a segno e a volo), softball, ...