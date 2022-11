Mastodon | Twitter e «il comportamento di Musk che dimostra l’incoerenza che tutti abbiamo»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Stefano Quintarelli, informatico e ideatore dello SPID che in passato è stato parlamentare, segue con interesse la vicenda didopo l’acquistato da Elone della migrazione di utenti, alla ricerca di un social alternativo e che non veda il potere accentrato nelle mani di una persona sola. Quintarelli che, in effetti,lo utilizza già da tempi che possiamo definire non sospetti: «Non ricordo esattamente da quando ho iniziato a usare, ma da tanto. Più di un anno sicuramente». Dal funzionamento della piattaforma verso cuisembrano migrare ora cheè diai vantaggi, passando per una riflessione sulla moderazione, cerchiamo di capire dove siamo in questo momento e dove – ipoteticamente e seconda di come ...