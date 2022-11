“Massimiliano Galliani | il suo spazio | il suo tempo” la dedica all’artista

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 novembre 2022) La mostra in ricordo dell’artista visitabile dal 6 novembre all’11 dicembre 2022 all’interno del Palazzo Civico di Montechiarugolo a Parma c2663Attraverso 2018 matita su carta cm 60x42PARMA – Il Comune di Montechiarugolo ricorda l’artista, scomparso nel 2020 a soli trentasette anni, con la mostra “, il suo, il suo”, a cura di Eleonora Frattarolo, visitabile dal 6 novembre all’11 dicembre 2022 all’interno del Palazzo Civico in Via Liberazione 2, Montechiarugolo, Parma. La mostra, che sarà inaugurata domenica 6 novembre alle ore 17.00, è realizzata dall‘Associazione culturale artMacs insieme alla famiglia diper tutelare ...