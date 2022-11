Marcos Alonso | “Ero vicino al Barcellona già dai tempi del Real Madrid”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022), difensore del, si è lasciato andare in una lunga intervista presso il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Il difensore ex Fiorentina e Chelsea ha parlato del suo recente trasferimento ai blaugrana e dei motivi che lo hanno spinto a ritornare nella Liga. Il difensore ha speso delle parole anche sull’andamento della squadra e delle prospettive future del: Il mio primo ricordo da tifoso del? “La prima volta che sono venuto al Barça. Era in un clasico. Sono stato fortunato a scendere negli spogliatoi dopo che i giocatori se ne erano andati. Era il primo anno di Iniesta, se non sbaglio.” La scelta del Barça quest’estate? “Penso che in qualsiasi momento della mia carriera avrei scelto il Barça. Ora ancora di più, dopo tanti anni lontani, tornare alla Liga ...