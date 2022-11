Manovra | “estensione flat tax fino ad almeno 85mila euro”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nella nuova legge di bilancio si dimostrerà finalmente che latax non era uno slogan ma un programma strutturato che si fa in 5 anni. Cominciamo assolutamente con autonomi e partite IVA, cominciamo con innalzare la soglia da 65a 100mila, forse qualcosina meno, potremmo fare 85/90 mila, dipenderà anche da alcune variabili macroeconomiche un po’ meno dipendenti da noi, ma certamente sì, certamente in legge di bilancio troveremo il passaggio da 65mila ad”. Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

