(Di lunedì 7 novembre 2022)ospiti alArt+2022 SUL RED CARPETospiti alArt+2022 A LOS ANGELES Rock and Roll Hall of Fame 2022: le immagini della cerimonia LE FOTO DEL CONCERTO ...

TGCOM

ospiti al LACMA Art+Film Gala 2022 SUL RED CARPETospiti al LACMA Art+Film Gala 2022 A LOS ANGELES Rock and Roll Hall of Fame 2022: le immagini della cerimonia LE FOTO DEL CONCERTO Cure, a Milano la chiusura del tour italiano UNA VITA A MUSO ...giuria capitanata da Danila Satragno (Vocal Builder internazionale di voci importanti come Damiano dei, Giusi Ferreri e altri), Francesco Ganci (Produttore musicale e Patron di Sanremo ... Maneskin super star al LACMA Art + Film Gala La band è volata a Los Angeles dal Messico dove Damiano ha "salvato" un fan che era stato colpito da un malore durante il concerto ...Defilati, non meno importanti: sono i colleghi batterista e chitarrista di Damiano David e Victoria De Angelis. "Ethan ha la testa di un quarantenne", dice il suo maestro di batteria. Thomas è timido, ...