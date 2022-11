Manchester United | CR7 capitano | la rivelazione di Ten Hag

In quell'estate illo adocchiò, la proposta sui 50 milioni fece tentennare Lotito che però non volle cederlo. Quell'offerta non accettata divenne nel tempo un rimpianto per Felipe ...Il programma dei play - off Tra le sfide più interessanti dei play - off c'è sicuramente Barcellona -. Queste le altre gare: Sporting - Midtjylland; Shakhtar Donetsk - Rennes; Ajax -...Benevola anche l’urna di Europa League: la Juventus sfiderà i francesi del Nantes, la Roma affronterà gli austriaci del Salisburgo. Andata il 16 febbraio, ritorno il 23 ...Il sorteggio dei play-off di Europa League metterà di fronte il Barcellona e il Manchester United: sarà sfida fra i due allenatori Xavi e ten Hag ...