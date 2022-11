(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma 7 novembre 2022 "Per la prima volta abbiamo un problema di mano d'opera nei nostri, nonostante la migrazione ir, la soluzione perciò non è l'ir, ma quella ...

La7

Roma 7 novembre 2022 "Per la prima volta abbiamo un problema di mano d'opera nei nostri campi, nonostante la migrazione irregolare, la soluzione perciò non è l'immigrazione irregolare, ma quella ...ROMA - 'Per la prima volta abbiamo avutodinei campi di raccolta e nelle aziende di produzione. Questo nonostante abbiamo già un numero di immigrati irregolari che arriva nella nostra nazione. Quindi la soluzione non è l'... Mancanza manodopera nei campi, Lollobrigida: “Rafforzeremo immigrazione regolare” (Agenzia Vista) Roma 7 novembre 2022 “Per la prima volta abbiamo un problema di mano d’opera nei nostri campi, nonostante la migrazione ...ROMA – “Per la prima volta abbiamo avuto mancanza di manodopera nei campi di raccolta e nelle aziende di produzione. Questo nonostante abbiamo già un numero di immigrati irregolari che arriva nella ...